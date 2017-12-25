Bülent Korkmaz'dan 'Arda Turan' mesajı

Barcelona'da forma şansı bulamadığı için Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Arda Turan'la ilgili tartışmalara son olarak Galatasaray'ın eski kaptanı Bülent Korkmaz da katıldı.

Sarı kırmızılıların efsane kaptanı ve beIN Sports yorumcusu Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'la çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Herkes müsterih olsun. Galatasaraylılığı tartışılmaz" ifadelerini not olarak düştü.

Bülent Korkmaz'ın bu paylaşımı 'Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olmayacağı' şeklinde yorumlandı. Milli futbolcuyla ilgili olarak bunun yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve menajeri Ahmet Bulut, gün içerisinde transfer yalanlamasında bulunmuştu.



