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Bülent Korkmaz'dan 'Arda Turan' mesajı

Adı son günlerde Beşiktaş'la anılan Arda Turan'ın transferiyle ilgili olarak Galatasaray'ın eski kaptanı Bülent Korkmaz'dan sürpriz bir mesaj geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
beIN Sports'ta yorumculuk yapan Bülent Korkmaz, Arda Turan'ın transferi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

beIN Sports'ta yorumculuk yapan Bülent Korkmaz, Arda Turan'ın transferi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Barcelona'da forma şansı bulamadığı için Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Arda Turan'la ilgili tartışmalara son olarak Galatasaray'ın eski kaptanı Bülent Korkmaz da katıldı.

Sarı kırmızılıların efsane kaptanı ve beIN Sports yorumcusu Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'la çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Herkes müsterih olsun. Galatasaraylılığı tartışılmaz" ifadelerini not olarak düştü.

  • Bülent Korkmaz'ın bu paylaşımı 'Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olmayacağı' şeklinde yorumlandı. Milli futbolcuyla ilgili olarak bunun yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve menajeri Ahmet Bulut, gün içerisinde transfer yalanlamasında bulunmuştu.


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