Burak Yılmaz iki Türk futbolcuyu Lille'e önerdi

Ligue 1’de şampiyonluğa koşan Lille’de forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz, L'Equipe'e verdiği röportajda Fransız ekibine futbolcu önerisinde bulundu.

Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte oynayan tecrübeli futbolcu, takımına Türkiye'den önerebileceği iki ismin Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile Trabzonspor'un kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz'ın sezon sonunda Dorukhan'ın sözleşmesinin biteceğine işaret etmesi de dikkati çekti.

Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür





"Harika bir sezon geçiriyorum"

Bu sezonki performansıyla ilgili de konuşan milli yıldız, "Oynadığım maç sayısına kıyasla, 10 gol fena değil. Sakatlıklar nedeniyle 9 maçı kaçırdım, daha fazla gol atabilirdim. Sportif ve kişisel açıdan harika bir sezon geçiriyorum" dedi.

REKLAM

"Futbol dünyasının içinde kalacağım"

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya cevap veren 35 yaşındaki golcü, "Tecrübelerimle futbola çok hakim olduğumu düşünüyorum. İki yıl önce bana sorsaydınız teknik direktörlüğü düşünmüyordum ama bugün kendimi biraz daha hazır hissediyorum. Teknik direktörlük olmasa bile mutlaka futbol dünyasının içinde kalacağım" ifadelerini kullandı.