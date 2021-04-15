Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Burak Yılmaz iki Türk futbolcuyu Lillee önerdi
FUTBOL FUTBOL

Burak Yılmaz iki Türk futbolcuyu Lille'e önerdi

Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Yetkin olsa Lille'e hangi Türk oyuncuları getirirsin" sorusuna, "Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür" cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz iki Türk futbolcuyu Lillee önerdi
Burak Yılmaz, Ligue 1'de çıktığı 22 maçta 10 gol atarken 4 de asist kaydetti.

Ligue 1’de şampiyonluğa koşan Lille’de forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz, L'Equipe'e verdiği röportajda Fransız ekibine futbolcu önerisinde bulundu.

Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte oynayan tecrübeli futbolcu, takımına Türkiye'den önerebileceği iki ismin Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile Trabzonspor'un kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz'ın sezon sonunda Dorukhan'ın sözleşmesinin biteceğine işaret etmesi de dikkati çekti.

Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür
Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür


"Harika bir sezon geçiriyorum"

Bu sezonki performansıyla ilgili de konuşan milli yıldız, "Oynadığım maç sayısına kıyasla, 10 gol fena değil. Sakatlıklar nedeniyle 9 maçı kaçırdım, daha fazla gol atabilirdim. Sportif ve kişisel açıdan harika bir sezon geçiriyorum" dedi.

"Futbol dünyasının içinde kalacağım"

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya cevap veren 35 yaşındaki golcü, "Tecrübelerimle futbola çok hakim olduğumu düşünüyorum. İki yıl önce bana sorsaydınız teknik direktörlüğü düşünmüyordum ama bugün kendimi biraz daha hazır hissediyorum. Teknik direktörlük olmasa bile mutlaka futbol dünyasının içinde kalacağım" ifadelerini kullandı.

Lille, Türk yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor
SPOR
Lille, Türk yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor

Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.