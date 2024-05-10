2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve adaylar hangi merkezlerde sınav olacaklarını bu belgeler üzerinden takip etmişti. 5 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte sınav günü önceden açıklanan merkezlere giden adaylar burada sorumlu oldukları alanlardan soruları yanıtladılar. Sınavın sona ermesinin ardından sonuç açıklanma tarihi merak kazandı.

İSG/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sonuç tarihi, ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Mayıs'ta erişime açılacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.

İSG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

İSG/1 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. 5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişimine açıldı.











