Burak Yılmaz'dan duygusal veda: Stat ayağa kalktı

Lille'e 2020'de transfer olan Burak Yılmaz, Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı takımından ayrıldı.
Lille'in sahasında Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçın 80. dakikasında oyundan alınan 36 yaşındaki futbolcu, kenara gelirken duygusal anlar yaşadı.
Kaptanlık pazubandını Fonte'ye takan Burak Yılmaz, eliyle kafasının üzerini işaret ederek, kendisini ayakta alkışlayan taraftarlara, "Başımın üzerindesiniz" mesajı verdi.
Lille'in geçen sezonki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynayan Burak Yılmaz, Fransız ekibi formasıyla toplam 72 maça çıktı ve 25 gol atıp, 10 da asist kaydetti.
İşte Burak Yılmaz'ın Lille'e veda ettiği o anlar:
🇹🇷 Burak Yılmaz, Lille'e veda ediyor! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/DCfPrXHdBu
🇹🇷 Burak Yılmaz, Lille'e veda ediyor! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/DCfPrXHdBu— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 21, 2022