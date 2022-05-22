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Burak Yılmaz'dan duygusal veda: Stat ayağa kalktı

Milli futbolcu Burak Yılmaz, şampiyonluk yaşadığı Lille'e veda etti. Fransız ekibinde son maçına çıkan tecrübeli golcü, oyundan çıkarken ayakta alkışlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmazdan duygusal veda: Stat ayağa kalktı
Lille tribünlerinde Türk bayrakları da yer aldı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Lille'e 2020'de transfer olan Burak Yılmaz, Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı takımından ayrıldı.

Lille'in sahasında Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçın 80. dakikasında oyundan alınan 36 yaşındaki futbolcu, kenara gelirken duygusal anlar yaşadı.

Kaptanlık pazubandını Fonte'ye takan Burak Yılmaz, eliyle kafasının üzerini işaret ederek, kendisini ayakta alkışlayan taraftarlara, "Başımın üzerindesiniz" mesajı verdi.

Lille'in geçen sezonki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynayan Burak Yılmaz, Fransız ekibi formasıyla toplam 72 maça çıktı ve 25 gol atıp, 10 da asist kaydetti.

İşte Burak Yılmaz'ın Lille'e veda ettiği o anlar:

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