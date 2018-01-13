SÜPER LİG

Burak Yılmaz'dan Gomis'e cevap geldi

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’in gol krallığı ile ilgili açıklamalarına yanıt veren Burak Yılmaz, "Fatih Hoca oyuncusuna öz güven katan bir insan, bunu da Gomis'in açıklamaları ile gördük" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
32 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon maç başına 1 gol ortalamasıyla oynadı.

32 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon maç başına 1 gol ortalamasıyla oynadı.

Fotoğraf: AA

Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz, "Galatasaraylı Gomis, 'Gol krallığı yarışı önemli değil ama şampiyonun kim olduğu belli' açıklaması yaptı. Senin bu konudaki görüşün nedir?" sorusu şöyle karşılık verdi;

"Bakacağız, göreceğiz"

  • "Gomis niye öyle düşünmüş açıkçası anlamadım. Aramızdaki puan farkının önemli olduğunu düşünmüyorum. Saygı duymak gerek. Futbol oynanmadan kazanılmaz. Fatih Hoca oyuncusuna öz güven katan bir insan, bunu da Gomis'in açıklamaları ile gördük. Türkiye Ligi çok kolay bir lig değil. Bakalım belki doğru söylüyordur, belki ileri görüşlü bir arkadaşımız; bakacağız, göreceğiz."
Bu sezon Süper Lig'de 14 kezi fileleri havalandıran Burak Yılmaz, Gomis ve Jahovic ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.


Burak Yılmaz'dan transfer itirafı
Burak Yılmaz'dan transfer itirafı

Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz, devre arası kampında konuştu. Tecrübeli futbolcu, kendisine teklifler olduğunu söylerken "Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır" ifadesini kullandı.İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"Teklifler aldığım doğru ama ayrılma gibi bir niyetim yok. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Ben amatör ruhlu profesyonel bir futbolcuyum. Gol krallığından ziyade ilk yarıda attığım gol kadar ikinci yarıda atmaya çalışacağım. Gomis ve Jahovic gibi rakipler var. Bana kalırsa Jahovic'in daha şanslı çünkü Anadolu takımlarında oynayınca daha fazla boş alan bulabiliyorsunuz. Türk futbolcuların yerden yere vurulduğu bir dönemde Cenk Tosun'un böyle bir transfer yapması bizi çok mutlu etti. Hepimiz heyecanlıyız. Yusuf, Abdülkadir, Okay gibi oyuncuların da Cenk'in yanında olması, yurt dışına gitmesi lazım. Transfer teklifi alan bir oyuncunun her zaman gitme ihtimali vardır. Ben de çok ciddi teklifler aldım ama gitmek istemiyorum. Konya maçında sahada olacağım, bakış açısı gitme ihtimalinden değil de buradan olmalı." #BurakYılmaz bu sezon oynadığı 14 maçta 14 gol attı 👑 Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 24, 2017 at 5:51öö PST)

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.