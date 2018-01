Burak Yılmaz'dan Gomis'e cevap geldi

Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz, "Galatasaraylı Gomis, 'Gol krallığı yarışı önemli değil ama şampiyonun kim olduğu belli' açıklaması yaptı. Senin bu konudaki görüşün nedir?" sorusu şöyle karşılık verdi;

"Bakacağız, göreceğiz"

"Gomis niye öyle düşünmüş açıkçası anlamadım. Aramızdaki puan farkının önemli olduğunu düşünmüyorum. Saygı duymak gerek. Futbol oynanmadan kazanılmaz. Fatih Hoca oyuncusuna öz güven katan bir insan, bunu da Gomis'in açıklamaları ile gördük. Türkiye Ligi çok kolay bir lig değil. Bakalım belki doğru söylüyordur, belki ileri görüşlü bir arkadaşımız; bakacağız, göreceğiz."

Bu sezon Süper Lig'de 14 kezi fileleri havalandıran Burak Yılmaz, Gomis ve Jahovic ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.