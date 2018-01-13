Burak Yılmaz'dan transfer itirafı

Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz, devre arası kampında konuştu. Tecrübeli futbolcu, kendisine teklifler olduğunu söylerken "Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır" ifadesini kullandı.
İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Teklifler aldığım doğru ama ayrılma gibi bir niyetim yok. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Ben amatör ruhlu profesyonel bir futbolcuyum. Gol krallığından ziyade ilk yarıda attığım gol kadar ikinci yarıda atmaya çalışacağım. Gomis ve Jahovic gibi rakipler var. Bana kalırsa Jahovic'in daha şanslı çünkü Anadolu takımlarında oynayınca daha fazla boş alan bulabiliyorsunuz. Türk futbolcuların yerden yere vurulduğu bir dönemde Cenk Tosun'un böyle bir transfer yapması bizi çok mutlu etti. Hepimiz heyecanlıyız. Yusuf, Abdülkadir, Okay gibi oyuncuların da Cenk'in yanında olması, yurt dışına gitmesi lazım. Transfer teklifi alan bir oyuncunun her zaman gitme ihtimali vardır. Ben de çok ciddi teklifler aldım ama gitmek istemiyorum. Konya maçında sahada olacağım, bakış açısı gitme ihtimalinden değil de buradan olmalı."
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