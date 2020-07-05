Bursaspor kazandı, Süper Lig hesapları karıştı

TFF 1. Lig’in 32. haftasında dün akşam Altınordu’yu Abdou Razack Traore’nin kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Bursaspor, ligin bitimine iki hafta kala ilk iki iddiasını devam ettirdi. Tayfur Bingöl’ün 50. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından uzatmalarla beraber 45 dakikayı 10 kişi oynayan yeşil-beyazlılar, buna rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı ve 55 puana ulaşarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

1. Lig'de kahreden sakatlık: Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı TFF 1. Lig’in 32. hafta maçında Altınordu, Bursaspor’a 1-0 mağlup oldu. Ancak maça skor değil Altınordu’nun 19 yaşındaki futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu’nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Maçın 50. dakikasında Bursasporlu Tayfur Bingöl’le girdiği ikili mücadelede yerde kalan Batuhan Kırdaroğlu oyuna devam edememişti. Bursa’da bir hastaneye kaldırılan Batuhan’ın sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. İlk tedavisi Bursa’da yapılan genç oyuncunun takımla birlikte İzmir’e gelerek ameliyat olacağı açıklanmıştı. Batuhan Kırdaroğlu’na destek mesajlarıGenç oyuncunun yaşadığı sakatlık üzerine maçın hemen ardından hastaneye gelen Bursasporlu Tayfur Bingöl, Batuhan’dan özür dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 19 yaşındaki Batuhan’ın sakatlığına futbol camiası da kayıtsız kalmadı. Altınordu’nun sezon başında Göztepe’den kiraladığı Batuhan için Göztepe, Bursaspor, Pendikspor kulüpleri başta olmak üzere birçok futbolcu ve taraftarlardan destek mesajları yağdı. Bursaspor taraftarları, alınan galibiyetin hiçbir önemi olmadığını ve genç oyuncunun kısa sürede sahaya dönmesini beklediklerini söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bursaspor Süper Lig'e nasıl çıkar?

Adanaspor ve Giresunspor’dan sonra Altınordu’yu da 1-0 ile geçen Timsah, 54 puanlı Adana Demirspor ve 53 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un maçlarını beklemeye başladı. Yeşil-beyazlıların direkt olarak Süper Lig’e çıkabilmesi için tüm maçlarını kazanması ve Adana Demirspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un puan kaybetmesi gerekiyor.