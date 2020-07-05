Bursaspor'un Süper Lig hesapları: Bursaspor Süper Lig'e direkt nasıl çıkar?
Bursaspor kazandı, Süper Lig hesapları karıştı
TFF 1. Lig'de Altınordu'yu mağlup eden Bursaspor, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Süper Lig’e direkt çıkabilmenin hesaplarını yapan yeşil-beyazlılar, tüm maçlarını kazanarak Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.
Haber MerkeziİHA
TFF 1. Lig’in 32. haftasında dün akşam Altınordu’yu Abdou Razack Traore’nin kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Bursaspor, ligin bitimine iki hafta kala ilk iki iddiasını devam ettirdi. Tayfur Bingöl’ün 50. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından uzatmalarla beraber 45 dakikayı 10 kişi oynayan yeşil-beyazlılar, buna rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı ve 55 puana ulaşarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Bursaspor Süper Lig'e nasıl çıkar?
Adanaspor ve Giresunspor’dan sonra Altınordu’yu da 1-0 ile geçen Timsah, 54 puanlı Adana Demirspor ve 53 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un maçlarını beklemeye başladı. Yeşil-beyazlıların direkt olarak Süper Lig’e çıkabilmesi için tüm maçlarını kazanması ve Adana Demirspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un puan kaybetmesi gerekiyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu akşam saat 17.30’da Giresunspor’a konuk olurken, Adana Demirspor ise saat 20.00’de Altay’ı ağırlayacak.
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