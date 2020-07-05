PTT 1.LİG

Altınrodu forması giyen Batuhan Kırdaroğlu'nun fibula kemiği kırıldı

1. Lig'de kahreden sakatlık: Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı

TFF 1. Lig'de oynanan maçta Altınordu forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Batuhan Kırdaroğlu'nun fibula kemiği kırıldı. Genç oyuncunun sakatlanmasına neden olan Bursasporlu Tayfur Bingöl, hastaneye giderek Batuhan'dan özür diledi.

Haber Merkezi İHA
Batuhan'ın sakatlığı sonrası sahadaki futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Batuhan'ın sakatlığı sonrası sahadaki futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: Sergen Sezgin

TFF 1. Lig’in 32. hafta maçında Altınordu, Bursaspor’a 1-0 mağlup oldu. Ancak maça skor değil Altınordu’nun 19 yaşındaki futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu’nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Maçın 50. dakikasında Bursasporlu Tayfur Bingöl’le girdiği ikili mücadelede yerde kalan Batuhan Kırdaroğlu oyuna devam edememişti. Bursa’da bir hastaneye kaldırılan Batuhan’ın sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. İlk tedavisi Bursa’da yapılan genç oyuncunun takımla birlikte İzmir’e gelerek ameliyat olacağı açıklanmıştı.

Batuhan yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile oyundan alındı.
Batuhan yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile oyundan alındı.

Batuhan Kırdaroğlu’na destek mesajları

Genç oyuncunun yaşadığı sakatlık üzerine maçın hemen ardından hastaneye gelen Bursasporlu Tayfur Bingöl, Batuhan’dan özür dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 19 yaşındaki Batuhan’ın sakatlığına futbol camiası da kayıtsız kalmadı. Altınordu’nun sezon başında Göztepe’den kiraladığı Batuhan için Göztepe, Bursaspor, Pendikspor kulüpleri başta olmak üzere birçok futbolcu ve taraftarlardan destek mesajları yağdı. Bursaspor taraftarları, alınan galibiyetin hiçbir önemi olmadığını ve genç oyuncunun kısa sürede sahaya dönmesini beklediklerini söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tayfur Bingöl hastaneye giderek Batuhan Kırdaroğlu'nu ziyaret etti.
Tayfur Bingöl hastaneye giderek Batuhan Kırdaroğlu'nu ziyaret etti.
AA

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