1. Lig'de kahreden sakatlık: Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı

TFF 1. Lig’in 32. hafta maçında Altınordu, Bursaspor’a 1-0 mağlup oldu. Ancak maça skor değil Altınordu’nun 19 yaşındaki futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu’nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Maçın 50. dakikasında Bursasporlu Tayfur Bingöl’le girdiği ikili mücadelede yerde kalan Batuhan Kırdaroğlu oyuna devam edememişti. Bursa’da bir hastaneye kaldırılan Batuhan’ın sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. İlk tedavisi Bursa’da yapılan genç oyuncunun takımla birlikte İzmir’e gelerek ameliyat olacağı açıklanmıştı.

Batuhan Kırdaroğlu’na destek mesajları

Genç oyuncunun yaşadığı sakatlık üzerine maçın hemen ardından hastaneye gelen Bursasporlu Tayfur Bingöl, Batuhan’dan özür dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 19 yaşındaki Batuhan’ın sakatlığına futbol camiası da kayıtsız kalmadı. Altınordu’nun sezon başında Göztepe’den kiraladığı Batuhan için Göztepe, Bursaspor, Pendikspor kulüpleri başta olmak üzere birçok futbolcu ve taraftarlardan destek mesajları yağdı. Bursaspor taraftarları, alınan galibiyetin hiçbir önemi olmadığını ve genç oyuncunun kısa sürede sahaya dönmesini beklediklerini söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.