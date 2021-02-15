Spor Giresunsporun 44 yıllık Süper Lig hasreti bu sezon son bulabilir
PTT 1.LİG

Giresunspor'un 44 yıllık Süper Lig hasreti bu sezon son bulabilir

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmak istiyor. Şu anda 1. Lig'de zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, sezon sonunda ipi göğüsleyerek 44 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele etmenin planlarını yapıyor.

Haber Merkezi AA
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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Beypiliç Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

44 yıllık hasret

Ligde 47 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi dün deplasmanda Beypiliç Boluspor karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar Bolu temsilcisi önünde elde ettiği galibiyet ile son 10 maçını kazanmayı bildi. Giresun ekibi, ligde oynadığı son 14 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi.

"Süper Lig'e yükseleceğimize inancımız tam"

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, Beypiliç Boluspor karşısında elde ettikleri üç puanla ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.

  • Yönetim kurulu olarak 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için yoğun mücadele verdiklerini aktaran Ayhan, "Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Kalan 13 maçımızda da en iyi sonuçları alarak sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğimize inancımız tam" diye konuştu.

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