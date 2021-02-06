Spor Bursasporda 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
PTT 1.LİG

Bursaspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Bursaspor'da 8'i futbolcu olmak üzere 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yeşil-beyazlılarda altyapıdan 9 futbolcu, kafileye dahil edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursaspor ligde 30 puanla 9. sırada yer alıyor.
Bursaspor ligde 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Giresunspor ile oynayacakları lig karşılaşması öncesinde yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada 8'i futbolcu olmak üzere, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Ayrıca koronavirüse yakalanan kişilerin izolasyona anılıp, tedavilerine başlandığı kaydedildi.

  • Altyapıdan 9 futbolcu kadroya dahil edildi
  • Bursaspor'dan yapılan açıklamanın devamında, 4 futbolcunun da sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadığı ve Giresunspor kafilesine altyapıdan 9 futbolcunun dahil edildiği duyuruldu.



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