Bursaspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Giresunspor ile oynayacakları lig karşılaşması öncesinde yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada 8'i futbolcu olmak üzere, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Ayrıca koronavirüse yakalanan kişilerin izolasyona anılıp, tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Altyapıdan 9 futbolcu kadroya dahil edildi

Bursaspor'dan yapılan açıklamanın devamında, 4 futbolcunun da sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadığı ve Giresunspor kafilesine altyapıdan 9 futbolcunun dahil edildiği duyuruldu.

Bursaspor'da 8'i futbolcu olmak üzere 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yeşil-beyazlılarda altyapıdan 9 futbolcu, kafileye dahil edildi. pic.twitter.com/i0JXYUdz0K — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 6, 2021





