Bursaspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Giresunspor ile oynayacakları lig karşılaşması öncesinde yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.
Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada 8'i futbolcu olmak üzere, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Ayrıca koronavirüse yakalanan kişilerin izolasyona anılıp, tedavilerine başlandığı kaydedildi.
- Altyapıdan 9 futbolcu kadroya dahil edildi
- Bursaspor'dan yapılan açıklamanın devamında, 4 futbolcunun da sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadığı ve Giresunspor kafilesine altyapıdan 9 futbolcunun dahil edildiği duyuruldu.
Bursaspor'da 8'i futbolcu olmak üzere 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yeşil-beyazlılarda altyapıdan 9 futbolcu, kafileye dahil edildi. pic.twitter.com/i0JXYUdz0K
Bursaspor'da 8'i futbolcu olmak üzere 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yeşil-beyazlılarda altyapıdan 9 futbolcu, kafileye dahil edildi. pic.twitter.com/i0JXYUdz0K— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 6, 2021