Spor Altınordu Yiğithan Güveliyi bekliyor
PTT 1.LİG

Altınordu Yiğithan Güveli'yi bekliyor

TFF 1. Lig'de cumartesi günü evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği stoper Yiğithan Güveli'den bir türlü faydalanamadı.

Haber Merkezi DHA
Yiğithan Güveli bu sezon ligde 1 dakika süre aldı.
Yiğithan Güveli bu sezon ligde 1 dakika süre aldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişip dönemin teknik direktör Dick Advocat tarafından oldukça beğenilen Yiğithan Güveli'nin yakasını sakatlıklar bir türlü bırakmadı.

Hollanda'ya transfer olacağı zaman sakatlandı

Yiğithan'ın 2017-2018 sezonunda Advocat'ın çalıştırdığı Hollanda'nın Sparta takımına transfer olacağı sırada arka adalesinde yırtık tespit edildi. Futboldan uzun süre uzak kalan oyuncu Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Ancak orada da umduğunu bulamayan Yiğithan bu sezon Altınordu'ya imza attı.

Talihsizlikler peşini bırakmadı

Büyük umutlarla Altınordu'da yeni bir sayfa açmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu 2 kez sakatlandı, 2 defa da koronavirüse yakalandı. Bir türlü toparlanamayan Yiğithan ligde sadece İstanbulspor maçında 1 dakika görev aldı.

  • Özel olarak ilgileniyor
  • Teknik ekibin şu an iyileşen genç futbolcudan yararlanmak istediği ve Yiğithan'ın form tutmaya çalıştığı bildirildi. Geleceğin önemli stoperleri arasında gösterilen Yiğithan'dan çıkış bekleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun oyuncuyla çok yakından ilgilendiği vurgulandı.


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