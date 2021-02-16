TFF 1. Lig maçında şike iddiası: Hakem için suç duyurusunda bulunuldu

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor'un deplasmanda Bursaspor'a konuk olduğu ve golsüz eşitlikle sona eren maçla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Tuzlaspor Kulübü, maçın orta hakemi Yasin Kol hakkında şike yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ve sosyal medyada paylaşılan şikayet dilekçesinde Tuzlaspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün altı çizildi.

Tuzlaspor, dün oynanan Bursaspor - Tuzlaspor maçının hakemi Yasin Kol ve ekibi hakkında şike yapıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. pic.twitter.com/VRiXZf4MG2 — Alt Ligler TR (@AltLiglerTR) February 16, 2021

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