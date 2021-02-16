Spor TFF 1 Lig maçında şike iddiası Hakem için suç duyurusunda bulunuldu
PTT 1.LİG

TFF 1. Lig maçında şike iddiası: Hakem için suç duyurusunda bulunuldu

Tuzlaspor Kulübü, dün oynanan Bursaspor maçının hakemi Yasin Kol hakkında şike yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçta iptal edilen gol tartışmalara neden olmuştu.
Maçta iptal edilen gol tartışmalara neden olmuştu.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor'un deplasmanda Bursaspor'a konuk olduğu ve golsüz eşitlikle sona eren maçla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Tuzlaspor Kulübü, maçın orta hakemi Yasin Kol hakkında şike yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ve sosyal medyada paylaşılan şikayet dilekçesinde Tuzlaspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün altı çizildi.

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