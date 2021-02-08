Spor Ankarasporda teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi
PTT 1.LİG

Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktör Ümit Özat ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ankaraspor ligde 17. sırada bulunuyor.
Ankaraspor ligde 17. sırada bulunuyor.

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktör Ümit Özat'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ümit Özat'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Zorlu günleri geride bırakacağız"

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Özat'la yollarının yeniden kesiştiği için mutlu olduğunu aktararak, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım, sevdiğim, her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

  • Ankaraspor, TFF 1. Lig'de 13 puanla 17. sırada bulunuyor.


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