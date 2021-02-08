Spor TFF 1 Lig maçına damga vuran futbolcu Frikikten hat-trick yaptı
PTT 1.LİG

Balıkesirspor Akhisarspor maç özeti: Taşkın Çalış'ın frikikten attığı 3 golü izle

TFF 1. Lig maçına damga vuran futbolcu: Frikikten hat-trick yaptı

Balıkesirspor, sahasında Akhisarspor'u 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, 3 golü de duran toptan kaydetti. Balıkesirspor-Akhisarspor maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taşkın Çalış kullandığı frikiklerde kaleciyi çaresiz bıraktı.
Taşkın Çalış kullandığı frikiklerde kaleciyi çaresiz bıraktı.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmaya Balıkesirsporlu futbolcu Taşkın Çalış damga vurdu. Hat-trick yapan 27 yaşındaki futbolcu; 40, 45 ve 90. dakikalarda bulduğu 3 golü de frikikten attı.

Akhisarspor'da Onurcan Güler ve Halil Yeral kırmızı kart gördü.

  • Balıkesirspor 3-0'lık galibiyetin ardından puanını 19'a yükseltti ve Akhisarspor ile durumunu eşitledi.

AA
Taşkın Çalış'ın (81) takım arkadaşıyla yaşadığı gol sevinci.

Balıkesirspor-Akhisarspor maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın

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Furgan Polat'ın attığı gol Balıkesirspor-Eskişehirspor maçına damga vurdu


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