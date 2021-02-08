TFF 1. Lig maçına damga vuran futbolcu: Frikikten hat-trick yaptı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmaya Balıkesirsporlu futbolcu Taşkın Çalış damga vurdu. Hat-trick yapan 27 yaşındaki futbolcu; 40, 45 ve 90. dakikalarda bulduğu 3 golü de frikikten attı.
Akhisarspor'da Onurcan Güler ve Halil Yeral kırmızı kart gördü.
- Balıkesirspor 3-0'lık galibiyetin ardından puanını 19'a yükseltti ve Akhisarspor ile durumunu eşitledi.
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