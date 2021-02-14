Spor Liderden müthiş seri Atıyor, yemiyor ve kazanıyor
PTT 1.LİG

Giresunspor'un galibiyet serisi

Liderden müthiş seri: Atıyor, yemiyor ve kazanıyor

TFF 1. Lig'de Boluspor'a konuk olan Giresunspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Karadeniz ekibi bu süreçte kalesinde sadece bir gol gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boluspor-Giresunspor maçında hava topu mücadelesi
Boluspor-Giresunspor maçında hava topu mücadelesi

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip ikinci yarıda bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada kendi kalesine Fethi Özer attı.

Arka arkaya 10. maçını kazanan yeşil-beyazlılar, bu süreçte kalesinde sadece bir gol gördü, rakip ağlara ise 19 gol gönderdi. Yenilmezlik serisini de 14 maça çıkaran Giresunspor puanını 47 yaptı ve liderliğini sürdürdü.



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