Liderden müthiş seri: Atıyor, yemiyor ve kazanıyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip ikinci yarıda bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada kendi kalesine Fethi Özer attı.

Arka arkaya 10. maçını kazanan yeşil-beyazlılar, bu süreçte kalesinde sadece bir gol gördü, rakip ağlara ise 19 gol gönderdi. Yenilmezlik serisini de 14 maça çıkaran Giresunspor puanını 47 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

🇳🇬👑🗣 "YANA GENE GELİİİ TAKIM" 💚🤍

Galibiyet aşkımız devam ediyor💪#giresunspor #tff1lig #lider pic.twitter.com/F7PMHgbbFq REKLAM February 14, 2021





