Spor Büyük hüsran Bir yıldır maç kazanamıyorlar
PTT 1.LİG

Büyük hüsran: Bir yıldır maç kazanamıyorlar

Eskişehirspor’un son galibiyetinin üzerinden tam bir sene geçerken, Kırmızı Şimşekler bu süre zarfında ligde kötü gidişata bir türlü 'dur' diyemedi.

Haber Merkezi İHA
Eskişehirspor 4 puanla ligde son sırada yer alıyor.
Eskişehirspor 4 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Eskişehirspor TFF 1. Lig’de son galibiyetine, tam bir yıl önce bugün 2 Şubat 2020 tarihinde Altınordu takımını evinde 3-0 skorla yenerek uzandı. O günden bu yana Ziraat Türkiye Kupası maçları dışında galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlılar, bu sene adeta ligin son sırasına demir attı.

21 attı, 73 yedi

Maddi bir buhran yaşayan Eskişehirspor'da kulüp yönetimi bir yıl içeresinde kadroda çok sayıda değişikliğe gitti. Bir sene önce kazanılan müsabaka ile birlikte 35 lig maçına çıkan Es Es, 21 gol sevinci yaşarken kalesinde 73 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 9 kez rakibiyle berabere kalan Eskişehirspor, 24 maçta da mağlup oldu.

Üç hoca değişti

Son galibiyetten sonra üç teknik direktör değiştiren kırmızı-siyahlı ekipten ilk 11’den Ekrem Kılıçarslan Hatayspor’a, Cemali Sertel Başakşehir’e, Bilal Ceylan Beşiktaş’a, Mehmet Feyzi Kasımpaşa’ya giderken, Metehan Altunbaş ise Avusturya ekibi LASK Linz’e transfer oldu. Bu oyuncuların yanında transfer tahtası kapalı olan Anadolu Efsanesi altyapıdan Onur Arı, Hasan İlkay Özcan, Göktuğ Ünüvar, Sunday Alimi, Arda Okumuş, Hamet Sholaja ve Ömer Faruk Güler A takıma yükseldi.

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