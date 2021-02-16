Akhisarspor'da 17 yeni transfer süre alamadı

Transferde eski futbolcu alacakları nedeniyle yeni gelebilecek yasak ihtimaline karşı önümüzdeki yılların iskeletini de oluşturacak isimler ile gençleri tercih eden Akhisar'da 10 oyuncu süre buldu.

Akigo'da yeni isimlerden Delarge, Keita, Mert ve Yusuf Cihat Çelik 4'er, Ayuk, Alya Toure ve Nsima Peter 3'er, Sissoko, Kemal Cingirt ile Emircan ise 2'şer maçta forma giydi. Yeni transferlerden yabancılar Lawal ve Onyebueke ile yerliler Alim Aykut, Bekir, Cengiz, Enes Kimia, Fırat Yiğit, Furkan, Mehmet Salih, Muhammed Embiya, Orhan Taşdelen, Ramazan Emirhan, Recep, Semih Kaya, Serkan Sefil, Yusuf Acer ve Yusuf Çataloluk ise henüz forma şansı bulamadı.

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Antrenman sonunda oyuncularımız GÖKSU MUTLU ve SEMİH GÖRER'in doğum gününü kutladık.

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