​Bursasporlu Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a: Başkan söylesene maçı nasıl sattın

Bursasspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımın formasını giyen Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski başkan Mesut Mestan'a yönelik iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon sonunda Adana Demirspor ile oynanan play-off maçıyla alakalı açıklamalarda bulunan Özer Hurmacı, Mesut Mestan'a seslenerek, "Anlatsana kulübü nasıl nasıl sattın" ifadelerini kullandı.

"Özledik yalanlarını"

İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Hurmacı, "Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirspor'a nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara. Anlatsana hala sokağında gezebildiğim insanlar bilsin” ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki oyuncu kısa bir süre sonra yaptığı bu paylaşımı silerken, eski başkan Mesut Mestan'dan yanıt geldi.

"Özer Hurmacı ispat etsin"

Özer Hurmacı'nın paylaşımına yanıt veren Mesut Mestan, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Mestan, "Özer Hurmacı'nın sosyal medyasından şahsımla ilgili yapmış olduğu gerçek dışı paylaşımı ile ilgili kendisini ispata davet ettiğim gibi hukuki sürecimi de avukatlarım aracılığı ile başlatıyorum. Profesyonel bir futbolcunun bu şekilde gerçeğe tamamen aykırı olan davranışları psikolojide de tabir edilen hali ile kendini savunma mekanizmasıdır ve her kim olursa olsun ne konuştuğunu ve haddini bilmelidir. Eğer bu kadar emin ise yapmış olduğu paylaşımı silmeyecek. Şu anda Bursaspor Kulübü'nün lisanslı profesyonel futbolcusu olan Özer Hurmacı'nın hangi kulüpte forma giydiğinin hatırlamasını ve formanın hakkını vermesini bekliyorum. Kimse Bursaspor'dan büyük değildir hem de hiç kimse" ifadelerini kullandı.