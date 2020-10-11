PTT 1.LİG

​Bursasporlu Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a: Başkan söylesene maçı nasıl sattın

Bursasporlu Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a: Başkan söylesene maçı nasıl sattın

Bursaspor'un kaptanı Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a flaş suçlamalar geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özer Hurmacı, Mesut Mestan'a seslenerek, 'Anlatsana kulübü nasıl sattın' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özer Hurmacı bu sezon 4 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Özer Hurmacı bu sezon 4 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Bursasspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımın formasını giyen Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski başkan Mesut Mestan'a yönelik iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon sonunda Adana Demirspor ile oynanan play-off maçıyla alakalı açıklamalarda bulunan Özer Hurmacı, Mesut Mestan'a seslenerek, "Anlatsana kulübü nasıl nasıl sattın" ifadelerini kullandı.

"Özledik yalanlarını"

İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Hurmacı, "Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirspor'a nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara. Anlatsana hala sokağında gezebildiğim insanlar bilsin” ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki oyuncu kısa bir süre sonra yaptığı bu paylaşımı silerken, eski başkan Mesut Mestan'dan yanıt geldi.

Özer Hurmacı'nın paylaşımı
Özer Hurmacı'nın paylaşımı

"Özer Hurmacı ispat etsin"

Özer Hurmacı'nın paylaşımına yanıt veren Mesut Mestan, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Mestan, "Özer Hurmacı'nın sosyal medyasından şahsımla ilgili yapmış olduğu gerçek dışı paylaşımı ile ilgili kendisini ispata davet ettiğim gibi hukuki sürecimi de avukatlarım aracılığı ile başlatıyorum. Profesyonel bir futbolcunun bu şekilde gerçeğe tamamen aykırı olan davranışları psikolojide de tabir edilen hali ile kendini savunma mekanizmasıdır ve her kim olursa olsun ne konuştuğunu ve haddini bilmelidir. Eğer bu kadar emin ise yapmış olduğu paylaşımı silmeyecek. Şu anda Bursaspor Kulübü'nün lisanslı profesyonel futbolcusu olan Özer Hurmacı'nın hangi kulüpte forma giydiğinin hatırlamasını ve formanın hakkını vermesini bekliyorum. Kimse Bursaspor'dan büyük değildir hem de hiç kimse" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarının ihanetle suçladığı Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşlarının ihanetle suçladığı Özer Hurmacı'dan açıklama geldi

TFF 1. Lig play-off turu yarı final rövanş mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 4-1 kaybederek, Süper Lig şansını kaybetti. Adana’ya giden kafilede Özer Hurmacı yer almazken, karşılaşmanın ardından olayın perde arkası ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Anıl Karaer: Bize yapılmış bir ihanet olarak görüyoruzYayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada futbol hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığını belirten başarılı savunmacı Anıl Karaer, “Bu görüntümüz bize hiç yakışmadı. Sezonun değerlendirmesini sonra yaparız ama gerçekten çok sıkıntılar yaşadık. Kulüp olarak, camia olarak. Bir oyuncu, Özer Hurmacı oynamadığı için gece saat 12.30’da kampı terk etti. Onun arkasından 2’ye 3’e kadar bunun konuşmaları oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık, sabah özel uçakla buraya geldik. Biz kendimize yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz. Bunun sorumlusu tabii ki kimse değil, sahaya 11 kişi çıkıyoruz ama ben hem kendi adıma, hem de kulübüm adına çok üzüntü içerisindeyim. Hem bunu yaşadığımız için hem de bugün bu sonucu aldığımız için” dedi. Özer Hurmacı: "Gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim"Bursaspor’da, takım arkadaşları tarafından ihanetle suçlanan Özer Hurmacı'dan cevap geldi.Gece yarısı bir televizyon programına telefon bağlantısı yapan tecrübeli futbolcu, "Bu konuyla gündeme geldiğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçı izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Sakatlığım olmasına rağmen antrenman yapamadan ilk maça çıkmıştım. Oynayıp oynamamakla ilgili Mehmet hoca ile konuştum, bu maçta oynamak istediğimi ilettim. Doktorun yanına gittim, İrfan hocanın beni düşünmediğini söyledi, ben de saygı duyduğumu ilettim. Oynamayacağımı öğrenince izin alıp gitmek istedim. Sinirim geçince sabah uyanıp otobüse bindim. Tam otobüs hareket edecekken Mehmet hoca yanıma gelip ’İrfan hoca senin gelmeni istemiyor’ dedi. Hocanın beni istemediğini öğrendikten sonra arkadaşlarıma başarılar diledim ve gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim. Ben otobüsten inerken keşke futbolcu arkadaşlarımdan birisi de benim onlara yardımcı olduğum kadar bana yardımcı olsalardı" ifadelerini kullandı.Play-Off finalinin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Mesut Mestan'ın açıklamaları
Mesut Mestan'ın açıklamaları

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