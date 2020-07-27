PTT 1.LİG

Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Bursasporlu oyuncular Özer Hurmacı’yı ihanetle suçladı. Yeşil-beyazlıların tecrübeli oyuncusu, Adana’ya gitmeme sebebini açıkladı ve takım otobüsünden indikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Haber Merkezi IHA, DHA

TFF 1. Lig play-off turu yarı final rövanş mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 4-1 kaybederek, Süper Lig şansını kaybetti. Adana’ya giden kafilede Özer Hurmacı yer almazken, karşılaşmanın ardından olayın perde arkası ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Anıl Karaer: Bize yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada futbol hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığını belirten başarılı savunmacı Anıl Karaer, “Bu görüntümüz bize hiç yakışmadı. Sezonun değerlendirmesini sonra yaparız ama gerçekten çok sıkıntılar yaşadık. Kulüp olarak, camia olarak. Bir oyuncu, Özer Hurmacı oynamadığı için gece saat 12.30’da kampı terk etti. Onun arkasından 2’ye 3’e kadar bunun konuşmaları oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık, sabah özel uçakla buraya geldik. Biz kendimize yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz. Bunun sorumlusu tabii ki kimse değil, sahaya 11 kişi çıkıyoruz ama ben hem kendi adıma, hem de kulübüm adına çok üzüntü içerisindeyim. Hem bunu yaşadığımız için hem de bugün bu sonucu aldığımız için” dedi.

Özer Hurmacı, takım arkadaşlarının açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı.
Özer Hurmacı, takım arkadaşlarının açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı.

Özer Hurmacı: "Gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim"


Bursaspor’da, takım arkadaşları tarafından ihanetle suçlanan Özer Hurmacı'dan cevap geldi.

Gece yarısı bir televizyon programına telefon bağlantısı yapan tecrübeli futbolcu, "Bu konuyla gündeme geldiğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçı izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Sakatlığım olmasına rağmen antrenman yapamadan ilk maça çıkmıştım. Oynayıp oynamamakla ilgili Mehmet hoca ile konuştum, bu maçta oynamak istediğimi ilettim. Doktorun yanına gittim, İrfan hocanın beni düşünmediğini söyledi, ben de saygı duyduğumu ilettim. Oynamayacağımı öğrenince izin alıp gitmek istedim. Sinirim geçince sabah uyanıp otobüse bindim. Tam otobüs hareket edecekken Mehmet hoca yanıma gelip ’İrfan hoca senin gelmeni istemiyor’ dedi. Hocanın beni istemediğini öğrendikten sonra arkadaşlarıma başarılar diledim ve gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim. Ben otobüsten inerken keşke futbolcu arkadaşlarımdan birisi de benim onlara yardımcı olduğum kadar bana yardımcı olsalardı" ifadelerini kullandı.

Play-Off finalinin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
Play-Off finalinin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselecek 3. ve son ekibin belli olacağı TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.TFF 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off mücadelesinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u Adana'da 4-1'lik skorla geçti.Fatih Karagümrük ise ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yoluna devam etti.Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.

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