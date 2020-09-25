PTT 1.LİG

Bursaspor'u bekleyen büyük tehlike: Puanları silinebilir

Transfer tahtasını henüz açamayan Bursaspor, 5 gün içerisinde 24 milyon lira bulamazsa 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Haber Merkezi DHA
Bursaspor, iki haftada 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Bursaspor, iki haftada 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Fotoğraf: IHA

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, kritik bir süreçten geçiyor. Transfer tahtasını henüz açamayan yeşil-beyazlı kulüpte, puan silme cezası da kapıya dayandı.

30 Eylül’e ötelenen cezayla ilgili son 5 günü kalan Bursaspor Kulübü, 24 saat mesai yapıyor. 24 milyon liralık bir ödemeye ihtiyacı olan başkan Erkan Kamat ve yönetiminin kalan sürede nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu.

Bursaspor, transfer tahtasını açmak için ise toplamda 40 milyon lira kaynak bulması gerekiyor.


Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oldu
Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oldu

Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, takımdan ayrılıyor. Ajansspor'un haberine göre Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen genç oyuncu, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı. Adana ekibinin Emircan Altıntaş transferini gerçekleştiremeyince Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Yunus Akgün'ün Galatasaray'la 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Takımına transfer edilen Türk futbolcu için 'Tanımıyorum' dedi

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