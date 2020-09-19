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Yunus Akgün hangi takıma transfer oldu?

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ü kiraladığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Yunus Akgün'ün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

Yunus Akgün'ün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, takımdan ayrılıyor. Ajansspor'un haberine göre Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen genç oyuncu, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı.

Adana ekibinin Emircan Altıntaş transferini gerçekleştiremeyince Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

  • Yunus Akgün'ün Galatasaray'la 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Takımına transfer edilen Türk futbolcu için 'Tanımıyorum' dedi
Takımına transfer edilen Türk futbolcu için 'Tanımıyorum' dedi

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın ardından son olarak Mustafa Kapı'yı kadrosuna katan Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, yeni transfer edilen oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu."Burak rol model"Burak Yılmaz hakkında konuşan Fransız çalıştırıcı, "Burak gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda 16-18 yaş arası futbolculara 'rol model' olarak sunacak biri takımınızda oluyor. Onu transfer edebildiğimiz için çok şanslıyız. Burak, yaş aldıkça daha fazla çalışan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.Burak Yılmaz 11'de başladığı ilk maçta asist yaptı"Mustafa Kapı'yı anlatamam çünkü tanımıyorum"18 yaşındaki Mustafa Kapı'yla ilgili gelen soruya da cevap veren Galtier, "Mustafa Kapı'yı size anlatamam. Çünkü, onu tanımıyorum. Bizimle antrenman yapmıyor" dedi.Video: 14 yaşında A takımla maça çıktı tarihe geçti

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