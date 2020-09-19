Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ü kiraladığı belirtildi.
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Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, takımdan ayrılıyor. Ajansspor'un haberine göre Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen genç oyuncu, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı.
Adana ekibinin Emircan Altıntaş transferini gerçekleştiremeyince Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yunus Akgün'ün Galatasaray'la 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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