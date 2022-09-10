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Taraftar rahatsızlandı: Hakem maçı durdurdu

İspanya La Liga'da bugün Cadiz, Barcelona'yı ağırladı. Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci devrede konuk ekip üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Son düdüğe 10 dakika kala Cadizli bir taraftar rahatsızlandı. Hakem ise futbolcuları soyunma odasına göndererek oyunu durdurdu. Yaklaşık 7 dakikalık aranın ardından müsabaka kaldığı yerden devam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cadiz - Barcelona maçında ne oldu? İşte tüm notlar
Cadiz - Barcelona maçında taraftar rahatsızlandı: Hakem oyunu durdurdu

İspanya La Liga'da bugün Cadiz, Barcelona'yı ağırladı. Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci devrede konuk ekip üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Son düdüğe 10 dakika kala Cadizli bir taraftar rahatsızlandı. Hakem ise futbolcuları soyunma odasına göndererek oyunu durdurdu.

Yaklaşık 7 dakikalık aranın ardından Barcelona ve Cadiz oyuncuları yeniden sahaya döndü. Kısa bir ısınma turunun ardından mücadele kaldığı yerden devam edecek.

Rahatsızlanan taraftarla ilgili ise henüz bilgi paylaşımı yapılmadı. İlerleyen dakikalarda La Liga ve Cadiz'in resmi açıklama yapması bekleniyor.

Cadiz başkanı Manuel Vizcaino açıkladı: Taraftarın nabzı çok düşük

Cadiz FC Başkanı Manuel Vizcaino, kalp krizi geçiren taraftarın hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Kalp krizi geçiren taraftarımız hastane yolunda. Nabzı çok düşük ancak hala hayatta." ifadelerine yer verdi.

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