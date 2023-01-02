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Çağdaş Atan Kayserispor'la sözleşme uzatıyor

Kayserispor yönetimi, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Yarın imzalar atılacak.

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Haber Merkezi İHA
Çağdaş Atan Kayserisporla sözleşme uzatıyor
Çağdaş Atan - Kayserispor

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldı. Sezon başında 1 yıllık kontrat imzalanan genç teknik adam ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak.

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, "Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri’den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız" dedi.

  • Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, 23 puan ile 8. sırada yer alıyor.
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