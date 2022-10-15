Çağdaş Atan'dan geceye damga vuran sözler: Bizim hayallerimiz bütçelerden büyük

Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren ev sahibi ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, transfer tahtasının kapalı şekliyle sezona başladıklarını hatırlatıp, hayallerinin bütçelerden büyük olduğunu söyledi.

Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Çağdaş Atan, "Öncelikle maçın başında söylediğim şeyi tekrar edeyim. Hiçbir puan, galibiyet kaybettiğimiz canlardan önemli değil. Ama dediğim gibi futbol yine de iyi ki var. Bu kederli günümüzde ekran başındaki insanları birazcık neşelendirebildiysek ne mutlu bize. Bartın'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Genç teknik adam, maçı ve genel durumu ise şu sözlerle değerlendirdi: