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Çağdaş Atan'dan geceye damga vuran sözler: Bizim hayallerimiz bütçelerden büyük

Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren ev sahibi ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, transfer tahtasının kapalı şekliyle sezona başladıklarını hatırlatıp, hayallerinin bütçelerden büyük olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağdaş Atandan geceye damga vuran sözler: Bizim hayallerimiz bütçelerden büyük
​Çağdaş Atan

Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren ev sahibi ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, transfer tahtasının kapalı şekliyle sezona başladıklarını hatırlatıp, hayallerinin bütçelerden büyük olduğunu söyledi.

Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Çağdaş Atan, "Öncelikle maçın başında söylediğim şeyi tekrar edeyim. Hiçbir puan, galibiyet kaybettiğimiz canlardan önemli değil. Ama dediğim gibi futbol yine de iyi ki var. Bu kederli günümüzde ekran başındaki insanları birazcık neşelendirebildiysek ne mutlu bize. Bartın'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Genç teknik adam, maçı ve genel durumu ise şu sözlerle değerlendirdi:

  • "Topa sahip olma anlamında daha fazlasını yapmamız lazım. Hatayspor maçından sonra koştuğumuz en yüksek mesafelerden biri. Bugün iyi koştuğumuzu, iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok çalışıyorlar, çok tekrar yapıyoruz, çok kafa yoruyoruz, futbol konuşmaya çalışıyoruz onlarla. Oyunun içine dahil etmeye çalışıyoruz. Biraz daha topla oynama sürelerimizi uzatırsak daha da istediğimiz pozisyona geleceğiz. Ligin başında transferin kapalı olmasından dolayı kesin küme düşer gözüyle baktığı Kayserispor, sevgili Berna başkanın vizyonuyla birleşti ve ben geldikten sonra bir hayal kurmaya başladık. Dedik ki, 'Bizim hayallerimiz, bütçelerden büyük'. Ligin devamında zorlanabiliriz daha hiçbir şey başarmadık ama 16 puanımız var. 21 puanımız da olabilirdi. Taraftarımıza tekrar ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdikleri sevgi... Şu an biraz duygulandım. Onlara çok teşekkür ediyorum."
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