Çağlar'a hocasından 'İngilizce' eleştirisi

Sezon başında Leicester City'e 5 yıllık imza atan milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında teknik direktörü Claude Puel'den ilginç bir açıklama geldi.

Fransız çalıştırıcı, İngilizceyi tam olarak öğrendiğinde Çağlar'a forma şansı vereceğini söyledi.

"İngilizceyi geliştirmesi lazım"





Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel'in konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Çağlar şu anda takım arkadaşlarıyla iletişim problemi yaşıyor. İngilizceyi yeterli bir şekilde konuşamıyor. Konuşurken doğru cümle ve kelimeleri seçemiyor. Bu konuda kendisini geliştirmesi lazım."

21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilenÇağlar Söyüncü henüz Leicester City formasıyla hiçbir resmi maça çıkmadı.