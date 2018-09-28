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Çağlar'a hocasından 'İngilizce' eleştirisi

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün İngilizce konuşamadığı için Leicester City'de forma şansı bulamadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü Leicester City'e 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Çağlar Söyüncü Leicester City'e 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Sezon başında Leicester City'e 5 yıllık imza atan milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında teknik direktörü Claude Puel'den ilginç bir açıklama geldi.

Fransız çalıştırıcı, İngilizceyi tam olarak öğrendiğinde Çağlar'a forma şansı vereceğini söyledi.

"İngilizceyi geliştirmesi lazım"


Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel'in konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

  • "Çağlar şu anda takım arkadaşlarıyla iletişim problemi yaşıyor. İngilizceyi yeterli bir şekilde konuşamıyor. Konuşurken doğru cümle ve kelimeleri seçemiyor. Bu konuda kendisini geliştirmesi lazım."
21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilenÇağlar Söyüncü henüz Leicester City formasıyla hiçbir resmi maça çıkmadı.

Çağlar Söyüncü'nün menajeri transferi yenisafak.com'a anlattı
Çağlar Söyüncü'nün menajeri transferi yenisafak.com'a anlattı

Türk Milli Takımı'nın Avrupa'daki en dikkat çekici oyuncularından biri olan Çağlar Söyüncü, Bundesliga ekibi Freiburg'tan Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış Leicester City'e transfer oldu. Premier Lig'deki transfer tahtasının kapanmasına saatler kalan atılan imzayı oyuncunun menajeri Mustafa Doğru yenisafak.com için anlattı."Leicester City Çağlar'ı 2017'den beri takip ediyordu""Leicester’ın ilgisi Çağlar için 1 yıl önce başladı. 2017 Ocak ayında başladı. Çağlar, Freiburg’a gittikten 6 ay sonrasında ilk temas gerçekleşti. Fakat hem bizim hem de kulübün o dönem ayrılık düşüncesi yoktu. 2 sezonu tamamlamak istiyorduk. Mayıs ayından bu yana bir çok kulüple görüşmeler oldu. Sadece İngiltere’de değil, İtalya’da İspanya’da Fransa’da bir çok kulüple görüştük. Böylesine büyük çaplı transferin gerçekleşmesi bütün şartların yerine gelmesi gerekiyordu. Öncelikle kulüpler anlaştı. Sonra bize haber geldi. Görüşmelerin devam ettiğini biliyorduk. Bizde 1 günde görüşmeleri yaptık ve belgeleri yetiştirdik." Çağlar bu süreç içerisinde 3 Premier Lig kulübünü reddetti. Çağlar, Almanya’dan da yüksek kalibreli bir takımın teklifini reddetti. Leicester City’nin oyuncusu artık. Bonservis bedelini açıkladıLeicester City, Çağlar Söyüncü'nün transferi için bonservis bilgilendirmesi yapmamıştı. Oyuncunun menajeri Mustafa Doğru konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;"Leicester City, 20.5 milyon Euro bonservis ödedi. 2 milyon Euro da bonus var. Altınordu bu transferden kardan yüzde 25 pay alacak."#lcfc can confirm that an agreement has been reached with SC Freiburg for the transfer of defender Çağlar Söyüncü.➡️ https://t.co/ublce4RknW pic.twitter.com/q8IiQ5R7hv&mdash; Leicester City (@LCFC) 9 Ağustos 2018 "Çağlar'ın son milli maçlarına 6 Premier Lig kulübü geldi""Çağlar’ın son 3 milli takım maçında 6 tane Premier Lig takımı geldi izlemeye. Çağlar’ın 14-15 tane çıplak gözle maçını izlediler. İngiliz kulüplerinin Almanya’da Fransa’da devamlı çalışan scoutları var. Haftada 3-4 maç seyrediyorlar."Çağlar, Premier Lig’e gittiğinde 50 tane Bundesliga maçı olan, ilk gittiği yıl yılın 11’ine seçilmiş, Türk Milli Takımı’nın sürekli oynayan oyuncusu, belli bir ağırlığıyla, ismiyle gitti oraya."Beşiktaş istedi 'gitmek zor, dönmek kolay' dedik""Çağlar, Freiburg’a gitmeden önce Beşiktaş’a gitmesi gündemdeydi. Gitmek zor, dönmek kolay demiştik. Ve Freiburg’a gittiğimizde bizim kariyer planlamamızla onların ki örtüşüyordu. Bizim planımız maksimum iki yıldı. Onlar da aynı şekilde düşünmüştü. Biz dedik ki 'Freiburg’a oyuncu getirmiyoruz Christian Streich’e (Freiburg Teknik Direktörü) oyuncu getiriyoruz. Bizim için çok önemliydi Avrupa’ya bir yerden başlamak.""Transfer için Lucescu'yu aradılar""Bazı kulüpler Çağlar Söyüncü için Lucescu’yu aradı. Avrupa kulüpleri Lucescu’nun fikirlerine değer veriyorlar. Lucescu’dan transfer için bilgi alındığını biliyorum. Çağlar, transferi için Lucescu ve Fatih Terim’le de görüştü."Premier Lig kulüpleri artık Türk futbolculara ilgi gösteriyor. Kesinlikle bir ilgi var. Artık bizi dinliyorlar. Yeni nesil futbolcular hem biraz daha bilinçli hem de donanımlı geliyorlar. Abdülkadir ve Yusuf’un 'Trabzonspor’da oynuyoruz yeter' demeyip hedeflerini Avrupa’ya koymuş olmaları, çok önemli."Genç oyuncuların süre alması gerekiyor""Mehmet Zeki Çelik, çok iyi tercih yaptı. Lille, birkaç yıla kadar Monaco’yu da geçebilir. Onlar da Luis Campos devam ediyor. Türkiye’den bir iki oyuncuyu daha takip ediyorlar. Ancak o oyuncuların süre almaları gerekiyor."Fransa’da Hollanda’da Belçika’da 22-23’ü bırakın 18-19 yaşlarında futbolcular şans buluyor. 20 yaşın üzerinde profesyonel olarak bir şeyler getirmemiş oyuncular için Avrupa kariyeri çok zor.

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