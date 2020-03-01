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Canın sağolsun Toprak Razgatlıoğlu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ikinci yarışı tamamlayamadı. Milli motosikletçi yarışın ilk ayağında birincilik elde etmişti.

Haber Merkezi AA
Toprak Razgatlıoğlu teknik problem nedeniyle yarışı yarıda bıraktı.

Toprak Razgatlıoğlu teknik problem nedeniyle yarışı yarıda bıraktı.

Fotoğraf: IHA

Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, teknik problemler yaşayan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarış öncesindeki Superpole yarışında ise Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nin ardından ikinciliği elde etti.

İkinci yarışı Büyük Britanya'dan Alex Lowes ilk sırada bitirirken, vatandaşları Jonathan Rea ikinci, Scott Redding ise üçüncü oldu.

Şampiyonada ikinci etap, 13-15 Mart tarihlerinde Katar'da koşulacak.

  • Sürücüler klasmanı
  • 1. Alex Lowes: 51
  • 2. Scott Redding: 39
  • 3. Toprak Razgatlıoğlu: 34
  • 4. Jonathan Rea: 32
  • 5. Michael van der Mark: 31

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Toprak Razgatlıoğlu göğsümüzü kabarttı, birinciliğini şehitlerimize adadı

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezona hızlı başladı. Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan Razgatlıoğlu, Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk etabın ilk yarışında birincilik elde etti.Milli motosikletçi yarış sonrası asker selamı vererek, zaferini kahraman Mehmetçike armağan etti. Toprak Razgatlıoğlu ayrıca podyumdaki kutlamada yer almadı.Toprak, 2019'da Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci olarak Superbike'ta yarış kazanan ilk Türk motosikletçi unvanını almıştı.Incredible WIN for @toprak_tr54 🇹🇷WHAT a start with the new team @PataYamahaWSBK #AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/o6gUoVcLf8&mdash; WorldSBK (@WorldSBK) 29 Şubat 2020


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