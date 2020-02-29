Toprak Razgatlıoğlu göğsümüzü kabarttı, birinciliğini şehitlerimize adadı

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezona hızlı başladı. Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan Razgatlıoğlu, Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk etabın ilk yarışında birincilik elde etti.
Milli motosikletçi yarış sonrası asker selamı vererek, zaferini kahraman Mehmetçike armağan etti. Toprak Razgatlıoğlu ayrıca podyumdaki kutlamada yer almadı.
- Toprak, 2019'da Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci olarak Superbike'ta yarış kazanan ilk Türk motosikletçi unvanını almıştı.
Incredible WIN for @toprak_tr54 🇹🇷
WHAT a start with the new team @PataYamahaWSBK #AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/o6gUoVcLf8
Incredible WIN for @toprak_tr54 🇹🇷
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