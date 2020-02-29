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Toprak Razgatlıoğlu göğsümüzü kabarttı, birinciliğini şehitlerimize adadı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışını Toprak Razgatlıoğlu kazandı. Podyumdaki kutlamaya katılmayan milli motosikletçi, birinciliğini İdlib'de şehit düşen askerlerimize ithaf etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarış sonrası motosikletinin üzerine çıkarak asker selamı verdi.

Yarış sonrası motosikletinin üzerine çıkarak asker selamı verdi.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezona hızlı başladı. Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan Razgatlıoğlu, Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk etabın ilk yarışında birincilik elde etti.

Milli motosikletçi yarış sonrası asker selamı vererek, zaferini kahraman Mehmetçike armağan etti. Toprak Razgatlıoğlu ayrıca podyumdaki kutlamada yer almadı.

  • Toprak, 2019'da Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci olarak Superbike'ta yarış kazanan ilk Türk motosikletçi unvanını almıştı.



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