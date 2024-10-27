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Tayland'da zafer Bagnaia'nın

Tayland'da zafer Bagnaia'nın

13:4127/10/2024, Pazar
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Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Tayland Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. mücadelesi, 4,5 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.


Yarışı 43 dakika 38.108 saniyelik süresiyle kazanan İtalyan pilot Bagnaia, şampiyonanın bitimine iki yarış kala pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin'i takibini sürdürdü.


Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Martin, Bagnaia'nın 2.905 saniye gerisinde ikinci, Red Bull GASGAS Tech 3 takımının İspanyol motosikletçisi Pedro Acosta ise liderin 3.8 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.


Sezonun 19. yarışı Malezya Grand Prix'si 3 Kasım'da düzenlenecek.


Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 453 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 436

3. Marc Marquez (İspanya): 356

4. Enea Bastianini (İtalya): 345

5. Brad Binder (Güney Afrika): 203




#MotoGP
#Francesco Bagnaia
#Tayland

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