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İstanbul'da Motosiklet Pist Şampiyonası heyecanı

İstanbul'da Motosiklet Pist Şampiyonası heyecanı

10:5917/10/2024, Perşembe
AA
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İstanbul Yarış Pisti
İstanbul Yarış Pisti

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üç ve dördüncü ayak yarışları, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, hız tutkunlarını buluşturacak organizasyon 25-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.


İstanbul Yarış Pisti, bu sezon ikinci kez Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'na kapılarını açacak.


Şampiyonada sporcular, 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 250cc, 125 cc ile Yamaha R25 Kadınlar Kupası olmak üzere 10 farklı sınıfta mücadele edecek.




#Türkiye Motosiklet Federasyonu
#Motosiklet Pist Şampiyonası
#İstanbul Pisti

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