Toprak Razgatlıoğlu ikinci kez dünya şampiyonu

🏁DÜNYA ŞAMPİYONNNNNNNUUUUU TOPRAK RAZGATLIOĞLU @toprak_tr54 Toprak Razgatlıoğlu, 2024 WorldSBK Dünya Şampiyonu oluyor!!!!!!!!!! 👉 Bu tarihi anları canlı ve ücretsiz şekilde izlemek için: https://t.co/vrkTJ2N6q5 #RedBull #Kanatlandırııır #SpanishWorldSBK 🇪🇸 #WorldSBK pic.twitter.com/0WOK0WZAAu

2021 yılının ardından 2'nci kez dünyanın en iyisi olan Toprak, sezon başında transfer olduğu Rokit BMW Motorrad takımına da ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluk sonrası, "Oldukça uzun, zorlu ancak başarılı bir sezon geçirdik. Rekorlar kırdık ve bunları daha önce şampiyon olmamış bir takımla birlikte başardık. Bana inanan herkese sonsuz teşekkürler. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz ve daha büyük zaferler için mücadele edeceğiz” dedi.