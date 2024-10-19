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Toprak Razgatlıoğlu ikinci kez dünya şampiyonu

Toprak Razgatlıoğlu ikinci kez dünya şampiyonu

15:3919/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
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Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu

İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışında Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağı İspanya’da gerçekleşti.


Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışında ikinci olsa da puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.


Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu an:

2021 yılının ardından 2'nci kez dünyanın en iyisi olan Toprak, sezon başında transfer olduğu Rokit BMW Motorrad takımına da ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

28 yaşındaki Toprak, böylece Türk motor sporları tarihinin en büyük başarısını tekrarladı.


Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluk sonrası, "Oldukça uzun, zorlu ancak başarılı bir sezon geçirdik. Rekorlar kırdık ve bunları daha önce şampiyon olmamış bir takımla birlikte başardık. Bana inanan herkese sonsuz teşekkürler. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz ve daha büyük zaferler için mücadele edeceğiz” dedi.


Şampiyonluk kupasına kavuştu:





#2024 Dünya Superbike Şampiyonası
#Toprak Razgatlıoğlu
#İspanya

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