Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da dünya şampiyonluğu için piste çıkacak

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 19-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de 19 Ekim Cumartesi günü koşulacak ilk yarışta en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ile puan farkını 37 ve üzerinde tutarsa, 20 Ekim'deki yarışlara bakılmaksızın 2024 dünya şampiyonluğunu garantileyecek.





Dört yıl mücadele ettiği Pata Yamaha Prometeon Takımı'ndan ayrılıp, bu sezon başı 2 yıllığına Rokit BMW Takımı'yla anlaşan Toprak, Avustralya'daki 1. ayak yarışlarında istediği performansı sergileyemedi. İlk yarışı 5. sırada bitiren Toprak, superpole yarışında üçüncü olurken, ikinci yarışı ise motosikletinde yaşanan sorun yüzünden tamamlayamadı.





Sezon başı yeni takımı BMW ile performansı merak edilen Toprak, İspanya'nın Barselona kentindeki 2. ayağın ilk yarışında birinci olarak şampiyonluk için iddialı olduğunu gösterdi. Burada superpole yarışını da birinci bitiren milli motosikletçi, ikinci yarışta ise üçüncü sırayı aldı.





Barselona yarışları sonrası yaptığı açıklamada Toprak, "Birçok kişi, kazanan bir motosiklete sahip olmadığımızı söyledi. İnsanlara kazanan bir motosikletimiz olduğunu gösterdik. BMW için büyük bir proje ve ben de bunun bir parçasıyım. Şampiyonluğu kazanabilecek potansiyelimiz var." ifadelerini kullanmıştı.





Üst üste 13 yarış kazanarak rekor kırdı





Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlayarak organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunun sahibi oldu. Şampiyonanın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ilk yarışı ikinci sırada geçen milli sporcu, ikinci yarışa 9. cepten başlamasına karşın gerilerden gelerek birinci olmayı başardı ve kazanma serisinin fitilini ateşledi. Şampiyon sporcu, ardından organizasyonun İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz ayaklarındaki 3'er yarışı da birinci tamamlayıp, üst üste kazanma serisini 13 yarışa taşıyarak bu alanda WSBK rekorunu eline geçirdi.





216 yarışta 136 podyum gördü





Toprak, WSBK kariyerinde çıktığı 216 yarışta 136 kez ilk 3'te yer alarak podyumda bulundu. Bu sezon hem kendisinin hem de şampiyona tarihinin rekorlarını geliştiren 27 yaşındaki Toprak, kariyerinde 56 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti. WSBK'nin 2024 sezonunda ise toplam 24 kez podyuma çıkan Toprak, 17 birincilik, 5 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.





Antrenmanda yaptığı kaza sonrası iki ayağa katılamadı





Toprak, organizasyonun Fransa'daki 8. ayak yarışları öncesi serbest antrenman seansında yaptığı kaza nedeniyle, hem Fransa'da hem de İtalya'daki 9. ayakta mücadele edemedi. Milli motosikletçi, sakatlık nedeniyle verdiği ara sonrası İspanya'nın MotorLand Aragon Pisti'nde 28-29 Eylül'de düzenlenen 10. ayak yarışlarında piste geri döndü. Toprak, bu ayaktaki 3 yarışta da 2'ncilik derecesiyle podyumdaki yerini aldı ve puan farkını yeniden açmaya başladı.





Portekiz'de geçen hafta koşulan 11. ayaktaki ilk yarışta birinci, superpole yarışında ikinci, son yarışta da birinci sırayı alan milli motosikletçi, şampiyonluğunu ilan edemese de İspanya'daki son yarışlar öncesi puan farkını 46'ya çıkararak önemli bir avantaj sağladı.









İlk yarışta şampiyonluğunu ilan edebilir





Genel klasmanda 473 puanla en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'ın 46 puan önünde yer alan Toprak, Jerez'de 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak ilk yarış sonunda şampiyonluğunu ilan edebilir. Toprak, ilk yarış sonunda Bulega ile puan farkını 37 ve üzerinde tutması halinde, 20 Ekim Pazar günkü yarışlara bakılmaksızın 2024 dünya şampiyonluğunu garantileyecek.





WSBK'nin ana yarışlarında birinci olan sporcu 25, ikinci 20, üçüncü de 16 puan kazanırken, superpole yarışında ise birinci 12, ikinci 9, üçüncü 7 puan topluyor. Ay-yıldızlı motosikletçi ile Bulega'nın puan farkı Jerez'de 19 Ekim Cumartesi günü ilk yarış sonrası 37 olması halinde, sezon genelinde en fazla yarış kazanan sporcu olmasından dolayı Toprak yine şampiyonluğa uzanacak. Genel klasmanda şu anda Nicolo Bulega 427 puanla ikinci, Alvaro Bautista da 356 puanla üçüncü sırada yer alıyor.





Toprak ikinci, Rokit BMW ilk şampiyonluğuna koşuyor





WSBK'de Yamaha takımıyla 2021 sezonunda ilk şampiyonluğunu kazanan Toprak, 2024 sezonunda Rokit BMW takımıyla adını ikinci kez zirveye yazdırmaya çok yakın. Rokit BMW ise tarihinin ilk WSBK şampiyonluğu için Toprak Razgatlıoğlu'nun başarılı performansını İspanya'da da sürdürmesini bekliyor.







