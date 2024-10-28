Formula 1 Meksika GP'sinde zafer Carlos Sainz'in

Yarışı ilk sırada tamamlayan Sainz'ın ardından ikinci sırada Büyük Britanyalı Lando Norris ve üçüncü sırada Monakolu Charles Leclerc podyuma çıkan diğer isimler oldu.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris ve Charles Leclerc üçer kez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.