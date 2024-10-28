Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Motor Sporları
Formula 1 Meksika GP'sinde zafer Carlos Sainz'in

Formula 1 Meksika GP'sinde zafer Carlos Sainz'in

10:5028/10/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Meksika GP'sinde zafer Sainz'in oldu.
Meksika GP'sinde zafer Sainz'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'sini Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenen yarış, 71 tur üzerinden yapıldı.


Yarışı ilk sırada tamamlayan Sainz'ın ardından ikinci sırada Büyük Britanyalı Lando Norris ve üçüncü sırada Monakolu Charles Leclerc podyuma çıkan diğer isimler oldu.


F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris ve Charles Leclerc üçer kez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.


Sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 3 Kasım'da koşulacak.


Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


Pilotlar


1. Max Verstappen (Hollanda): 362


2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315


3. Charles Leclerc (Monako): 291


4. Oscar Piastri (Avustralya): 251


5. Carlos Sainz (İspanya): 240


Takımlar


1. McLaren: 566


2. Ferrari: 537


3. Red Bull: 512


4. Mercedes: 366


5. Aston Martin: 86

#Formula 1
#Hermanos Rodriguez
#Carlos Sainz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Noterler bugün açık mı?