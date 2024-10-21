FIA Motorsport Games’te Türkiye’yi temsil edecek sporcu belli oldu

Texaco Team AMS’nin genç sporcusu Zekai Özen, Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA’nın iki yılda bir gerçekleştirdiği FIA Motorsport Games 2024’te bu yıl Touring Car klasmanında Türkiye’yi temsil edecek.





Takımın 18 yaşındaki genç sporcusu Zekai Özen otomobil sporuna 6 yaşında karting ile başladı ve Mini, Junior ve Senior kategorilerini kazanarak toplamda 4 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 16 yaşında hem Türkiye’de hem de İtalya’da otomobil yarışlarına katılan pilot, Audi TCR LMS ile geçtiğimiz yıl İtalya Kupası DSG Şampiyonu ve 2024 yılındaysa TCR Avrupa Dayanıklılık GEN1 Şampiyonu oldu. Özen, 2024 Türkiye Pist Şampiyonası’ndaysa bitime iki yarış kala Maksi Grup’ta açık farkla liderliğini sürdürüyor.



