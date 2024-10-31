Damon Hill: 'Verstappen adil bir şekilde yarışamaz'

Bunun üzerine Hollandalı pilota, Meksika yarışında 20 saniye cezası verildi. Meksika Grand Prix'sindeki pist performansı Verstappen'e yönelik eleştirileri de alevlendirdi. Son eleştiri eski Formula 1 pilotu Damon Hill'den geldi. Hill, Verstappen'in bu sürüş tarzı ile rakiplerini tehlikeye attığını söyledi.

Eski formula pilotu, "Adil şekilde yarışmak mümkün ama bu Max'in yapabileceği bir şey değil gibi görünüyor. Bu onun repertuarında ya da felsefesinde yok. Spor karakter inşa etmez, karakteri gösterir, aracınızı bir silah olarak kullanmamalısınız" ifadelerini kullandı.