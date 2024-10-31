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Damon Hill: 'Verstappen adil bir şekilde yarışamaz'

Damon Hill: 'Verstappen adil bir şekilde yarışamaz'

Haber Merkezi
13:3531/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Max Verstappen
Max Verstappen

Formula 1'de bir şampiyonluğa daha yaklaşan Max Verstappen, eleştirileri üzerine çekiyor. Eski Formula 1 pilotu Damon Hill de, Hollandalı pilotu ağır sözlerle eleştirdi.

Formula 1'de Hollandalı pilot Max Verstappen'e yönelik eleştiriler devam ediyor. Verstappen, ABD Grand Prix'sindeki sürüş tarzı ile eleştirilen odağına oturmuştu. Red Bull pilotu, sert savunma hamlelerini Meksika Grand Prix'sinde de sürdürdü.


Bunun üzerine Hollandalı pilota, Meksika yarışında 20 saniye cezası verildi. Meksika Grand Prix'sindeki pist performansı Verstappen'e yönelik eleştirileri de alevlendirdi. Son eleştiri eski Formula 1 pilotu Damon Hill'den geldi. Hill, Verstappen'in bu sürüş tarzı ile rakiplerini tehlikeye attığını söyledi.


Eski formula pilotu, "Adil şekilde yarışmak mümkün ama bu Max'in yapabileceği bir şey değil gibi görünüyor. Bu onun repertuarında ya da felsefesinde yok. Spor karakter inşa etmez, karakteri gösterir, aracınızı bir silah olarak kullanmamalısınız" ifadelerini kullandı.


Damon Hill;

#Formula 1
#F1
#Max Verstappen

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