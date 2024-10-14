Antalya’da ‘denizden zirveye’ adrenalin fırtınası

Dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularının yer aldığı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya Kemer’de yapıldı. 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde sahil, orman ve dağ olmak üzere üç etapta tamamlanan yarış birbirinden heyecanlı anlara sahne oldu. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 15’inci senesinde 42 ülkeden 420 sporcuya ev sahipliği yaptı.





Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda adrenalin fırtınası 10 Ekim’de Çamyuva Plajı’ndaki sahil etabı ile başladı. Yarışın başından itibaren eleme, çeyrek final, yarı final etaplarını geçen sporcular son 12’ye kaldı. Son 12’ye kalan finalistler, podyum için yoğun çaba gösterdi.









Plajda kazanan Billy Bolt





Sakatlığı sebebiyle 7 ay parkurlardan uzak kalan İngiliz motosikletçi Billy Bolt, muhteşem bir geri dönüş yaptı. Bolt, plaj yarışını zirvede tamamlarken ikinciliği Alman sporcu Manuel Lettenbichler, üçüncülüğü Güney Afrikalı Wade Young elde etti.









Ovacık Yaylası motor sesleriyle yankılandı





Yarışın ikinci gününde Ovacık Yaylası orman etabına ev sahipliği yaptı. Birbirini zorlayan motosikletçiler, zorlu parkurda en iyi dereceyi elde etmek için yoğun çaba gösterdi. Son metrelerde yer alan tırmanma etabı ise sporcuları bir hayli zorladı.









Ormanda kazanan Wade Young





Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda 81 puanla ikinci sırada yer alan Güney Afrikalı Wade Young, Sea To Sky’ın orman etabında birinci sırada yer aldı. Organizasyonda parkurun tecrübeli isimleri arasında yer alan Red Bull’un 28 yaşındaki sporcusu, bu etabı liderlikte sonlandırdı. Orman etabında ikinciliği Alman sporcu Manuel Lettenbichler elde etti. Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda zirvede yer alan Red Bull’un 26 yaşındaki sporcusu ilk iki etabı ikinci sırada tamamladı.

Yarışta üçüncü ise Billy Bolt oldu. Plaj etabını birinci kapatan İngiliz sporcu, orman etabında kürsünün üçüncü sırasında yer aldı.













Zirve Manuel Lettenbichler'in





15’inci Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, en uzun ve zorlu mücadeleye sahne olan dağ etabı ile son buldu. Son etap; Çamyuva Sahili’nden başladı. Kesmeboğazı Kanyonu’nu geçen sporcular, ormanlık arazi içinden devam edip zorlu kaya tırmanışının ardından dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde finişi gördü. Yaklaşık 5 saat süren etap sonunda damalı bayrağı ilk gören Alman pilot Manuel Lettenbichler oldu. İkinciliği İngiliz Graham Jarvis, üçüncülüğü ise İspanyol sporcu Mario Roman elde etti.





Vali Şahin: Denizden gökyüzüne yapılan müthiş bir dünya organizasyonu





Tahtalı Dağı zirvesinde yer alan finiş noktasında sporcuları karşılayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, düzenlenen ödül töreninde açıklamalar yaptı. Vali Şahin “Şu anda 2 bin 365 metredeyiz. Ekim ayının ortalarındayız ve sıcaktan bunalıyoruz. İşte bu Antalya. Denizden gökyüzüne yapılan müthiş bir dünya organizasyonunu Antalya’da tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha da önemli organizasyonlar gelecek. Antalya’ya yakışan, Antalya’nın muhteşem doğasına, coğrafyasına, denizine, dağına, ormanına yakışan etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.







