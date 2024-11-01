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Formula 1'de heyecan Brezilya GP'si ile devam edecek

Formula 1'de heyecan Brezilya GP'si ile devam edecek

13:521/11/2024, Cuma
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Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında Verstappen ilk sırada yer alıyor.
Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında Verstappen ilk sırada yer alıyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek. Yarış, 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.


Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak.


F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.


Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


Pilotlar


1. Max Verstappen (Hollanda): 362


2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315


3. Charles Leclerc (Monako): 291


4. Oscar Piastri (Avustralya): 251


5. Carlos Sainz (İspanya): 240


Takımlar


1. McLaren: 566


2. Ferrari: 537


3. Red Bull: 512


4. Mercedes: 366


5. Aston Martin: 86

#Formula 1
#Brezilya GP
#F1

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