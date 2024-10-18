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Formula 1'de sıradaki yarış ABD'de gerçekleştirilecek

Formula 1'de sıradaki yarış ABD'de gerçekleştirilecek

14:2318/10/2024, Cuma
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F1'de ABD GP'si heyecanı yaşanacak.
F1'de ABD GP'si heyecanı yaşanacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek. Sıralama turları 20 Ekim Pazar günü TSİ 01.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek. ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 20 Ekim Pazar günü TSİ 01.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.


F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris 3 kez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.


ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 331

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 279

3. Charles Leclerc (Monako): 245

4. Oscar Piastri (Avustralya): 237

5. Carlos Sainz (İspanya): 190

Takımlar

1. McLaren: 516

2. Red Bull: 475

3. Ferrari: 441

4. Mercedes: 329

5. Aston Martin: 86

#ABD Grand Prix
#Formula 1
#Max Verstappen

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