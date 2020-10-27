SÜPER LİG

Çanlar fırtına için çalıyor

Trabzonspor’da, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra camia ikiye bölündü. Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton’un istifa etmesini isteyen önemli bir kesimin yanı sıra yönetim kurulununun da gitmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya başladı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Fenerbahçe-Trabzonspor maçından bir kare

Fenerbahçe-Trabzonspor maçından bir kare

Süper Ligde geride kalan 6 haftada sadece bir galibiyet, iki beraberlik alan üç maçı da kaybederek 5 puanda kalan Trabzonspor’da son alınan Fenerbahçe mağlubiyeti bardağı taşırmaya yetti. Göreve getirilmesiyle başlayan tartışmaların had safhasına ulaştığı teknik direktör Eddie Newton’un görevden alınmasını isteyen önemli bir kesimin yanı sıra yönetim kurulunun da istifa etmesi gerektiği görüşleri de ağırlık kazanmaya başladı. Fenerbahçe maçından sonra kendi içine çekilen ve herhangi bir açıklama yapmayan yönetim kurulunun, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında bugün bir toplantı yapması beklenirken, bu toplantıdan radikal kararlarında alınacağı öğrenildi. Trabzonspor’da Eddie Newton’un gönderilmesi halinde getirilecek yeni teknik adamın kim olacağı ve bundan sonraki sürecin nasıl planlanacağı da ayrı bir sorun.

İKİ OLASILIK VAR

Sezon başında transfer politikasını teknik direktör Eddie Newton’un önerilerine göre yapan ve bazı oyuncuların alınmasında etkin rol oynayan İngiliz teknik adamın gönderilmesinin takım içinde kaosa neden olacağı endişesini de duyan Trabzonspor’da yönetim kurulu sorunları masaya yatıracak. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Kasımpaşa ve Alanyaspor maçları öncesinde Newton’un gönderilmesinin çözüm olmayacağı görüşüne karşın, bazı yöneticilerin de sıkıntının bir an önce giderilmesi için bu 2 maç öncesinde çözüm bulmaları gerektiği konusunda öneri getirdiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca camiada oluşan baskının da kırılması adına hamle yapılması bekleniyor. Bu hamlelerin ilk sırasını Newton’un gönderilmesi oluştururken, ikinci sırada ise Aralık ayında yapılacak genel kurula seçim maddesi eklenmesi olacak.

Kasımpaşa hazırlığı ara vermeden başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında 30 Ekim Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları yaptı. Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzon yerel basını iki isme ateş püskürdü
Trabzon yerel basını iki isme ateş püskürdü

Süper Lig’de 6 haftada 5 puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’un geleceği tartışılıyor. Bordo-mavililerin dün akşam İstanbul’da oynanan ve 1-0 öndeyken 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yerel gazeteler hem Newton’u hem de maçın hakemi Cüneyt Çakır’ı eleştirdi. Yerel gazeteler bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton ile yolların ayrılması gerektiğine vurgu yaparken, maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın da hatalı kararlarıyla müsabakanın önüne geçtiğine dikkat çekti.Trabzon yerel basını, F.Bahçe yenilgisinin ardından teknik direktör Newton ile maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın yönetimine tepki gösterdi🗞📰K. Ekspres: “Fırtına Cüneyt Çakır’a teslim!”📰Sonnokta: &quot;Bir gitse şükür namazı kılınır&quot;📰Taka: &quot;Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi&quot; pic.twitter.com/OPqlKMVsFP&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 26, 2020 Dikkati çeken başlıklarSonnokta gazetesi, “Bir gitse şükür namazı kılınır”, “Fenerbahçe karşısında 1-0 öndeyken maçı veren Newton’un defteri kapanmak üzere” başlıklarını kullandı. Taka gazetesi, “Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi”, başlıklarıyla haberi okuyucularına aktarırken, Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına Cüneyt Çakır’a teslim!”, “İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda hakemin yanlış kararlarıyla kalesinde 3 gol gördü”, yorumunu yaptı. Günebakış gazetesi de “Güzel başladı, kötü bitti”, “Ligde kötü giden Trabzonspor’a son darbeyi de Fenerbahçe vurdu” başlıklarını kullandı.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı

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