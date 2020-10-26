Trabzon yerel basını iki isme ateş püskürdü

Süper Lig’de 6 haftada 5 puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’un geleceği tartışılıyor. Bordo-mavililerin dün akşam İstanbul’da oynanan ve 1-0 öndeyken 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yerel gazeteler hem Newton’u hem de maçın hakemi Cüneyt Çakır’ı eleştirdi.

Yerel gazeteler bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton ile yolların ayrılması gerektiğine vurgu yaparken, maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın da hatalı kararlarıyla müsabakanın önüne geçtiğine dikkat çekti.

Trabzon yerel basını, F.Bahçe yenilgisinin ardından teknik direktör Newton ile maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın yönetimine tepki gösterdi🗞



📰K. Ekspres: “Fırtına Cüneyt Çakır’a teslim!”

📰Sonnokta: "Bir gitse şükür namazı kılınır"

📰Taka: "Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi" pic.twitter.com/OPqlKMVsFP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 26, 2020

Dikkati çeken başlıklar

Sonnokta gazetesi, “Bir gitse şükür namazı kılınır”, “Fenerbahçe karşısında 1-0 öndeyken maçı veren Newton’un defteri kapanmak üzere” başlıklarını kullandı. Taka gazetesi, “Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi”, başlıklarıyla haberi okuyucularına aktarırken, Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına Cüneyt Çakır’a teslim!”, “İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda hakemin yanlış kararlarıyla kalesinde 3 gol gördü”, yorumunu yaptı. Günebakış gazetesi de “Güzel başladı, kötü bitti”, “Ligde kötü giden Trabzonspor’a son darbeyi de Fenerbahçe vurdu” başlıklarını kullandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 14'e yükseltirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"Valencia ilk golünü attıSüper Lig’in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak’a bıraktı.Thiam, Serdar ve Ferdi kadroda yokFenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.Sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı mesajFenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.Enner Valencia Fenerbahçeli taraftarları çıldırttıTrabzonspor'da 3 değişiklikBordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti. İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladı



