Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 14'e yükseltirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin" Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Abdülkadir Ömür'ün yerde kaldığı bir pozisyonda 'devam' kararı veren Cüneyt Çakır'a bordo mavili ekibin oyuncuarı yoğun itirazlarda bulundu.Oyun durduktan sonra Çakır'ın yanına giden Abdülkadir Ömür, pozisyonun penaltı olduğunu söylerken Çakır, 'VAR'dan bana uyarı gelmedi, devam edin' diye cevap verdi.İşte Abdülkadir Ömür'ün penaltı beklediği pozisyon;

Valencia ilk golünü attı

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak’a bıraktı.

Thiam, Serdar ve Ferdi kadroda yok

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.

Sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı mesaj

Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.

Enner Valencia Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Heyecanlı geçen mücadelenin ilk dakikalarında sarı-lacivertli oyuncu Enner Valencia'nın kaçırdığı pozisyonlar sonrasında taraftarlar çileden çıktı.Mücadelenin hemen başında, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın önündeki topu ıskalayan Valencia, daha sonra da Caner Erkin'in ortasında bomboş pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Hava topuna çıkan 30 yaşındaki oyuncunun kafa vuruşu, üstten dışarı çıktı.Bu pozisyonlar sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar adeta çileden çıktı. İşte Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden Enner Valencia'ya gösterdiği tepkiler;Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"

Trabzonspor'da 3 değişiklik

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti. İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.