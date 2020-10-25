Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 14'e yükseltirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Valencia ilk golünü attı
Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak’a bıraktı.
Thiam, Serdar ve Ferdi kadroda yok
Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.
Sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı mesaj
Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.
Trabzonspor'da 3 değişiklik
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti. İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.
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