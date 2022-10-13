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Başakşehir - Rigas Skola (CANLI)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Rigas Skola'yı konuk edecek. Peki Başakşehir - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
📺 CANLI İZLE: Başakşehir - Rigas Skola: İlk 11ler belli oldu
​Başakşehir - Rigas Skola

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Rigas Skola'yı konuk edecek. Peki Başakşehir - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'yı konuk edecek. Heyecan dolu mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu hakemi Philip Farrugia görev alacak. Başakşehir - Rigas Skola müsabakası 19.45'te başlayacak. Kritik müsabaka TV8.5 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir - Rigas Skola canlı izle

Başakşehir - Rigas Skola maçını canlı olarak izlemek için tıklayınız.

Temsilcimiz, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Gruptaki son maçında Rigas Skola ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, topladığı 7 puanla grupta lider konumda bulunuyor.

Kritik mücadelenin canlı anlatımını Yeni Şafak Spor Canlı Skor üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler

  • Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka.


  • Rigas Skola: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill.
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