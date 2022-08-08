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Başakşehir - Kasımpaşa (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Ağustos Pazartesi) saat 19:15'te başlayacak. Maça kısa bir süre kalan her iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. Canlı anlatım ve karşılaşmayla ilgili detayları anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11ler
Başakşehir - Kasımpaşa maçını canlı izle

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 8 Ağustos Pazartesi (Bugün) saat 19:15'te başlayacak.

Başakşehir - Kasımpaşa canlı izle

Başakşehir - Kasımpaşa maçını beIN SporTS ekranlarından izleyebilir, haberimizin içerisinden ise anlık olarak canlı anlatımı takip edebilirsiniz.

Başakşehir'in ilk 11'i

  • Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Epureanu, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Szysz.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i

  • Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken.
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