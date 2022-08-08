Başakşehir - Kasımpaşa (CANLI) Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Ağustos Pazartesi) saat 19:15'te başlayacak. Maça kısa bir süre kalan her iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. Canlı anlatım ve karşılaşmayla ilgili detayları anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

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