Başakşehir - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 8 Ağustos Pazartesi (Bugün) saat 19:15'te başlayacak.
Başakşehir - Kasımpaşa canlı izle
Başakşehir - Kasımpaşa maçını beIN SporTS ekranlarından izleyebilir, haberimizin içerisinden ise anlık olarak canlı anlatımı takip edebilirsiniz.
Başakşehir'in ilk 11'i
- Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Epureanu, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Szysz.
Kasımpaşa'nın ilk 11'i
- Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken.