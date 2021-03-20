Canlı yayında 'Fatih Terim' kavgası

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu maçı değerlendiren TV100 yorumcuları Evren Turhan ile Emre Bol arasında tansiyon bir anda yükseldi.
Fatih Terim ile Rizesporlu yetkililer arasında karşılaşmada yaşanan gerginliği tartışan ikili, bir anda birbirlerine hakaretler etmeye başladı. Canlı yayındaki bu gerginlik diğer yorumcuların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.
Emre Bol özür dilememesi durumunda bir daha Evren Turhan ile yayına çıkmayacağını söyledi.
İşte Evren Turhan ile Emre Bol arasında yaşanan o tartışma;