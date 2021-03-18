Spor Fenerbahçede tekme tokat kavga iddiası
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de tekme tokat kavga iddiası

Futbol yorumcusu Emre Bol, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe soyunma odasında büyük bir kavganın yaşandığını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Sarı-lacivertli takım bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Sarı-lacivertli takım bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından soyunma odasında kavga çıktığı öne sürüldü.

Aldığı istihbaratı paylaşan futbol yorumcusu Emre Bol, futbolcuların Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu soyunma odasında tekme tokat birbirlerine girdiğini söyledi.

Asist Analiz'e konuşan Bol'un konuyla ilgili gündem olan açıklaması şöyle;

  • "Maçtan sonra tekme tokat kavga olmuş soyunma odasında. Ortalık çok fazla karışmasın diye isim vermek istemiyorum. Ama İçeride mutsuz bir oyuncu grubu var, içeride hala ne yaptığını bilmeyen bir teknik direktör var. Şampiyonluğun gitti belli artık, oyuncular da bunu görebiliyorlar. 'Bana niye pas atmadın, 'Sen niye onu içeri vurmadın' şeklinde bir ağız dalaşı olmuş ve bir anda vurdulu kırdılı bir işe dönüşmüş. İsim vermiyorum ama soyunma odasında büyük bir kavga olduğu kesin. Emre Belözoğlu da oradaymış."

Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu: Sarı lacivertliler yine evinde yine kaybetti
SPOR
Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu: Sarı lacivertliler yine evinde yine kaybetti

Caner Erkin affedildi, takıma geri döndü
SPOR
Caner Erkin affedildi, takıma geri döndü

Abone Ol Google News
Onbeşliler vatan savunmasında

'Onbeşliler vatan savunmasında'

​Liseli gençler Ankara'dan seslendi: HDP kapatılsın!
Sadece ışıkaltında görülebiliyor

Sadece ışık
altında görülebiliyor

​Şu ana kadar bir örneği bulunamadı.
TBMM Başkanı Şentop: Anayasamızda parti kapatma var bir ilk değil

​Büyükşehirlerdeki bombalı eylem hazırlığı engellendi.

​Bahçeli teşekkür konuşması yaptı.

​Yüzde 17 olan politika faizi yüzde 19'a yükseltildi.

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.