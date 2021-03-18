Fenerbahçe'de tekme tokat kavga iddiası

Lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından soyunma odasında kavga çıktığı öne sürüldü.
Aldığı istihbaratı paylaşan futbol yorumcusu Emre Bol, futbolcuların Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu soyunma odasında tekme tokat birbirlerine girdiğini söyledi.
Asist Analiz'e konuşan Bol'un konuyla ilgili gündem olan açıklaması şöyle;
- "Maçtan sonra tekme tokat kavga olmuş soyunma odasında. Ortalık çok fazla karışmasın diye isim vermek istemiyorum. Ama İçeride mutsuz bir oyuncu grubu var, içeride hala ne yaptığını bilmeyen bir teknik direktör var. Şampiyonluğun gitti belli artık, oyuncular da bunu görebiliyorlar. 'Bana niye pas atmadın, 'Sen niye onu içeri vurmadın' şeklinde bir ağız dalaşı olmuş ve bir anda vurdulu kırdılı bir işe dönüşmüş. İsim vermiyorum ama soyunma odasında büyük bir kavga olduğu kesin. Emre Belözoğlu da oradaymış."