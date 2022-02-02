Spor Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran Galatasaraylıların tepkisini çekti
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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran Galatasaraylıların tepkisini çekti

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile sözleşme imzalayıp Çaykur Rizespor'a kiralanması gündeme damga vurdu. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar ise Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran Galatasaraylıların tepkisini çekti
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferini tamamlayamaması sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar yönetimlerine tepki gösterdi.

Tüm bunların yanı sıra sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayacak olan Gedson Fernandes için paylaşımlarda bulunan Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran sarı kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı.

Kıran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Galatasaraylı taraftarlar tarafından kendilerine bir 'sataşma' olarak yorumlandı.
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