Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran Galatasaraylıların tepkisini çekti

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferini tamamlayamaması sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar yönetimlerine tepki gösterdi.

Tüm bunların yanı sıra sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayacak olan Gedson Fernandes için paylaşımlarda bulunan Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran sarı kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı.

Kıran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Galatasaraylı taraftarlar tarafından kendilerine bir 'sataşma' olarak yorumlandı.