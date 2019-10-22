SÜPER LİG

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal yerine Bülent Uygun

Çaykur Rizespor'da 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılabilir. Karadeniz ekibinde kartal yerine düşünülen isim ise Bülent Uygun.

Haber Merkezi DHA
Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Bülent Uygun'un adı Çaykur Rizespor ile anılıyor.

Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Bülent Uygun'un adı Çaykur Rizespor ile anılıyor.

Fotoğraf: DHA

Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken, Kartal'ın yerine düşünülen ilk adayın ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.

Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.
  • Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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