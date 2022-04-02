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Spor Cedi Osmanlı Cleveland Atlanta deplasmanında mağlup
NBA

Cedi Osman’lı Cleveland Atlanta deplasmanında mağlup

NBA’de Atlanta Hawks State, evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers’ı 131-107 mağlup etti. Cleveland’da milli basketbolcu Cedi Osman, 27 dakika parkede kaldı ve 21 sayı, 6 ribaund, 4 asist ile takımın en skoreri oldu.

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Haber Merkezi İHA
Cedi Osman’lı Cleveland Atlanta deplasmanında mağlup
Cedi Osman

NBA’de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Atlanta Hawks State, Farm Arena’da karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı 131-107 mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 40. galibiyetini elde etti. Atlanta’da Trae Young 30 sayı, 9 asist, Kevin Huerter 23 sayı, 2 asist ve Onyeka Okongwu da 17 sayı, 12 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi.

Bu sezonki 35. yenilgisini alan Cleveland’da ise milli basketbolcu Cedi Osman 27 dakika parkede kaldı ve 21 sayı, 6 ribaund, 4 asist ile mücadele ederek takımın en skoreri oldu.

Detroit Pistons evinde Philadelphia’yı yendi

Detroit Pistons, Little Caesars Arena’da mücadele ettiği Philadelphia 76ers’ı 102-94’lük skorla mağlup etti ve 21. galibiyetini aldı. Detroit’te, Cade Cunningham 27 sayı, 6 asist ve Saddiq Bey 20 sayı, 4 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezon 30. yenilgisini yaşayan Philadelphia’da milli oyuncu Furkan Korkmaz, 5 dakika parkede kaldı. Takımda Joel Embiid’in 37 sayı, 15 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 102 - Philadelphia 76ers: 94
Brooklyn Nets: 119 - Milwaukee Bucks: 120
Atlanta Hawks: 131 - Cleveland Cavaliers: 107
Chicago Bulls: 135 - Los Angeles Clippers: 130
Utah Jazz: 122 - Los Angeles Lakers: 109

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