NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki maçta Grizzlies Suns'ı yendi

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı lideri ve ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Suns ile en yakın takipçisi Grizzlies arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Grizzlies kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te 30 sayı, 7 asist üreten Dillon Brooks öne çıktı. Suns'ta ise Devin Booker'ın 41 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Lakers peş peşe 5. maçını kaybetti

Batı Konferansı'ndaki play-in mücadelesi için önem taşıyan karşılaşmada 11. sıradaki Los Angeles Lakers, 9. sıradaki New Orleans Pelicans'ı ağırladı. Müsabakayı 114-111 kazanan Pelicans, Lakers ile arasındaki farkı 3 maça çıkardı.

Pelicans'ı galibiyete, 32 sayı, 7 ribaunt üreten C.J. McCollum, 29 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynayan Brandon Ingram ve 17 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.

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Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 16 Şubat'tan beri ilk kez sahaya çıkan Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 23 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

Batı Konferansı'nın 10. basamağındaki San Antonio Spurs de sahasında Portland Trail Blazers'ı 130-111 yenerek Lakers ile arasına 1 maçlık fark koydu.

Sonuçlar

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 135-103

Orlando Magic-Toronto Raptors: 89-102

Boston Celtics-Indiana Pacers: 128-123

Houston Rockets-Sacramento Kings: 117-122

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 101-110

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 119-153

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Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 122-114

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 130-111

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 130-136

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 111-114