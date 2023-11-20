Alperen-LeBron düellosunda kazanan Lakers

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona 9 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle "double double" yaptığı maçta Rockets, rakibine bir sayıyla mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

21 yaşındaki Alperen, kulüp tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asist istatistiklerini yakalayan en genç oyuncu oldu. Bu rekor daha önce Rodney McCray'e aitti.