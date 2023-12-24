NBA'de Alperen Şengün fırtınası

NBA’de Sacramento Kings evinde Phoenix Suns'ı 120-105 mağlup etti. Domantas Sabonis'in 28 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı ve galibiyetin mimarı oldu. Kevin Durant'in 28 sayı, 7 ribaunt ve 2 asist, Devin Booker'ın ise 24 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistlik performansları Suns'ın yenilgisini önleyemedi. Sacramento Kings - Phoenix Suns maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.